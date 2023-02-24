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Раскрыта стоимость подаренной Путиным Байдену ручки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве в июне 2021 года подарил американскому президенту Джо Байдену ручку и письменный набор стоимостью 12 тысяч долларов, следует из годового отчета Управления протокола Госдепартамента.

В сообщении Госдепа подарочный набор описан как «холуйский лаковый миниатюрный письменный набор и ручка». Непринятие подарка «поставило бы в неловкое положение дарителя и США».

Подарок от Путина стал самым дорогим, преподнесенным Байдену в 2021 году.

Переговоры между Путиным и Байденом состоялись 16 июня 2021 года на вилле La Grange в Женеве. Они были посвящены контролю над стратегическими вооружениями. «Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорилось в совместном заявлении.

На той встрече Байден подарил российскому лидеру хрустальную статуэтку американского бизона и очки-авиаторы.

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