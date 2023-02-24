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Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Thomas Hawk / Attribution-NonCommercial License

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании. Он уже отбывает 23-летний тюремный срок за сексуальные преступления.

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса в декабре 2022 признало Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, которые он совершил в 2013 году в отношении некой бывшей итальянской модели (ее имя не раскрывается), пишет Variety.

По обвинениям еще двух пострадавших присяжные не смогли вынести вердикт, а по обвинениям, выдвинутым третьей женщиной, продюсера оправдали.

«Я утверждаю, что я невиновен. Речь идет о деньгах и преследовании меня. Пожалуйста, не приговаривайте меня к пожизненному заключению. Я этого не заслуживаю», — приводит издание слова продюсера.

70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний тюремный срок в штате Нью-Йорк. В 2020 году его признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Вайнштейн — продюсер многих знаменитых фильмов, например «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Чикаго», «Умница Уилл Хантинг», получил «Оскар» за картину «Влюбленный Шекспир». Скандал вокруг него развернулся в 2017 году после интервью актрисы Эшли Джадд. Позднее о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Ума Турман и десятки других актрис.

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