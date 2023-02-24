Трусова пропустит финал Гран‑при России из‑за спины

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова не выступит в финале Гран-при России, сообщили главный тренер сборной Елена Чайковская и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Созвонилась с тренером Трусовой Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге. В федерацию об этом уже сообщили», — сказала Тарасова «Матч ТВ».
«Это уже давно было известно», — подтвердила снятие Трусовой РИА Новости Чайковская.
В этом сезоне 18-летняя Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при, став третьей в Сочи и второй в Самаре.
Фигуристка снялась с чемпионата России из-за болезни. Также она не выступила на чемпионате России по прыжкам.Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
Uynachalnica"По результатам просмотра обращения Президента участники отметили важность и значимость проблем, озвученных...
Archangel3339Шутка про ВЦИОМ видимо вечна...
колобок11Минусы обо всём говорят красноречиво.
Home Sapiensпрекратите проводить соц.опросы в гос.думе - это не целесообразно