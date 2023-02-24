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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Пекин призвал к прекращению боевых действий и «отказу от менталитета холодной войны», говорится в «позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». В документе 12 пунктов, он опубликован на сайте МИД страны.

В документе, который призвал не называть «мирным планом» следующие пункты:

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
    отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
  • возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;
  • разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;
  • защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;
  • обеспечение безопасности атомных электростанций;
  • противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
  • содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;
  • прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;
  • поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;
  • содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И говорил 18 февраля о намерении Китая представить свой план урегулирования.

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Политика #Мир #Военная политика
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