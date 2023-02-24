Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

Пекин призвал к прекращению боевых действий и «отказу от менталитета холодной войны», говорится в «позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». В документе 12 пунктов, он опубликован на сайте МИД страны.
В документе, который призвал не называть «мирным планом» следующие пункты:
- уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного
права и Устава ООН;
отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
- прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
- возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;
- разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;
- защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;
- обеспечение безопасности атомных электростанций;
- противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
- содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;
- прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;
- поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;
- содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И говорил 18 февраля о намерении Китая представить свой план урегулирования.