Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине

Пекин призвал к прекращению боевых действий и «отказу от менталитета холодной войны», говорится в «позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». В документе 12 пунктов, он опубликован на сайте МИД страны.

В документе, который призвал не называть «мирным планом» следующие пункты:

уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»; прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И говорил 18 февраля о намерении Китая представить свой план урегулирования.