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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести войска с Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с Украины.

ГА ООН приняла резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

Документ, в частности, призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре.

Резолюцию поддержала 141 страна, 32 (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран). воздержались. Против выступили семь стран — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея.

Этот документ, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носит обязательного характера.

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