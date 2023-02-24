ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести войска с Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с Украины.

ГА ООН приняла резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

Документ, в частности, призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре.

Резолюцию поддержала 141 страна, 32 (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран). воздержались. Против выступили семь стран — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея.

Этот документ, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носит обязательного характера.