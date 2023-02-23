Британский боксер оправдал положительный допинг-тест поеданием яиц

Всемирный боксерский совет (WBC) оправдал британца Конора Бенна, обвиненного в нарушении антидопинговых правил. Эксперты согласились, что на результат теста могла повлиять любовь к яйцам.

По информации источника The Guardian, спортсмен предоставил WBC информацию о диете, которая предусматривает поедание большого количества яиц. Именно в этот период боксер сдавал допинг-пробу, оказавшуюся положительной.

WBC признал доводы боксера убедительными и посчитал, что он мог принять запрещенный препарат кломифен, повышающий тестостерон, непреднамеренно.

В конце января 2020 года канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.