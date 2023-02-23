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Американское СМИ признало провал изоляции России

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Журналисты издания The Washington Post заявили о провале попыток изолировать Россию. Кроме того, по словам экспертов, мнения стран Европы и США разошлись в вопросе СВО на Украине.

«Этот конфликт на Украине обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок. Множество свидетельств указывают на провальные попытки изолировать Россию», — отметили они.

Авторы статьи напомнили, что Индия увеличила объем торговли с Россией. А за последние шесть недель министр иностранных дел РФ Серей Лавров был принят в девяти странах Африки и Ближнего Востока.

Ранее британское издание Spectator сообщило, что все больше европейцев заявляют, что, учитывая экономический кризис, их страны не могут позволить себе оказывать финансовую поддержку Киеву. И на этом фоне все громче звучит голос Пекина, призывающего Запад отказаться от идеи победы над Россией.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.