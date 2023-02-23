Американское СМИ признало провал изоляции России

Журналисты издания The Washington Post заявили о провале попыток изолировать Россию. Кроме того, по словам экспертов, мнения стран Европы и США разошлись в вопросе СВО на Украине.

«Этот конфликт на Украине обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок. Множество свидетельств указывают на провальные попытки изолировать Россию», — отметили они.

Авторы статьи напомнили, что Индия увеличила объем торговли с Россией. А за последние шесть недель министр иностранных дел РФ Серей Лавров был принят в девяти странах Африки и Ближнего Востока.