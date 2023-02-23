Большинство россиян высказало доверие посланию Путина

Около 80% россиян считают, что Владимир Путин говорил честно и искренне во время послания Федеральному собранию, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам исследования.

«Выступление Владимира Путина произвело на участников исследования преимущественно положительное впечатление. По результатам просмотра обращения Президента участники отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей», — сообщил ВЦИОМ.

Респонденты охарактеризовали выступление как интересное, речь Владимира Путина — как честную и искреннюю (78%), а его позицию — как четкую и понятную (88%). Положительные реакции доминируют над отрицательными.

В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% — что затронуты были только малозначимые вопросы.