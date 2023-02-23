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Большинство россиян высказало доверие посланию Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин, послание федеральному собранию 2023
Фото: © Sibnet.ru

Около 80% россиян считают, что Владимир Путин говорил честно и искренне во время послания Федеральному собранию, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам исследования.

«Выступление Владимира Путина произвело на участников исследования преимущественно положительное впечатление. По результатам просмотра обращения Президента участники отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей», — сообщил ВЦИОМ.

Респонденты охарактеризовали выступление как интересное, речь Владимира Путина — как честную и искреннюю (78%), а его позицию — как четкую и понятную (88%). Положительные реакции доминируют над отрицательными.

В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% — что затронуты были только малозначимые вопросы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.