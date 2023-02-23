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Ученые подтвердили ранее «взросление» мозга у девочек

Источник:
Sibnet.ru
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Школьники, девушки, мальчик, подростки, учебники, книги
Фото: @ Sibnet.ru

Американские нейрофизиологи впервые проследили за изменениями в структуре мозга мальчиков и девочек по мере их взросления и раскрыли существенные половые различия в характере развития и в структуре связей.

Исследователям удалось подтвердить расхожее представление о том, что нервная система девочек развивается быстрее. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open.

Многие биологи считают, что устройство и работа мозга мужчин и женщин различается, так сложилось в процессе эволюции. Например, некоторые отделы мозга у мужчин обмениваются сигналами не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у женщин, а позже они обнаружили, что их мозг по-разному реагирует на боль.

Для девочек характерна более высокая плотность связей между нейронами, а также повышенная плотность белого вещества в связанных с ней регионах мозга. Это говорит о том, что мозг девочек и девушек в среднем быстрее взрослеет, чем это делает нервная система мальчиков и юношей, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Открытие этих различий в характере развития мозга у девочек и мальчиков, считают ученые, объясняет различия в способностях школьников и школьниц. Исследователи хотят понять, когда закладываются эти различия и как именно они возникают, подытожили нейрофизиологи.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.