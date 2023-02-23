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Самолет Минобороны упал в Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Су-24
Фото: © Alexander Mishin. / CC BY-SA 3.0

Военный самолет Су-25 упал в Валуйском районе Белгородской области, летчик погиб, сообщил представитель силовых структур.

После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России.  

«Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны РФ.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, отметили в ведомстве. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

В среду, 22 февраля, 22 февраля губернатор Белгородской области сообщал об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. Были повреждены три домовладения, выбиты окна.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.