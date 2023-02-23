Самолет Минобороны упал в Белгородской области

Военный самолет Су-25 упал в Валуйском районе Белгородской области, летчик погиб, сообщил представитель силовых структур.

После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России.

«Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны РФ.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, отметили в ведомстве. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

В среду, 22 февраля, 22 февраля губернатор Белгородской области сообщал об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. Были повреждены три домовладения, выбиты окна.