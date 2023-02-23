Кинолог объяснил, как отучить щенка грызть все подряд

Люди, заводящие собак, порой не понимают, что с ней нужно заниматься так же, как и с ребенком. Они ругают и наказывают непонимающего их гнева щенка за испорченные вещи, объяснил кинолог Григорий Манев.

Щенок требует от хозяина повышенного внимания, и это нормально. Так уж устроены эти животные. Они как дети, и как и любым малышам им нужны игрушки.

«Нужно, прежде всего, с ним заниматься, играть, гулять столько, чтобы он уставал на прогулке. У собаки должны быть игрушки. Когда человек уходит, он должен их оставлять щенку. А когда возвращается домой, прятать. Самое главное — объяснить питомцу с помощью игры и дрессировки, что такое хорошо и что такое плохо», — цитирует «АиФ» кинолога.

Часто, добавил он, люди совершают ошибку — они все время хотят собаку от чего-то отучить, что-то отнять. А если человек говорит «дай», то обязан сказать «на». Щенок — это, по сути, маленький ребенок. С ним надо научиться взаимодействовать, ему нужно объяснять простые вещи.