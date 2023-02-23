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Американский ветеран признал правоту Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин, послание Федеральному собранию 2023
Фото: © Sibnet.ru

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен назвал справедливыми слова президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.

«Мы развращаем наших детей, меняем их пол, спорим о местоимениях и 600 гендерах. Мы заставляем мужчин преклоняться перед женщинами, верить, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи, наша церковь учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово», — цитируют его слова РИА Новости.

Он отметил, что Америка стравливает расы друг с другом, а СМИ, научные круги и индустрия развлечений работают на одну цель: разделять и держать в неведении.

Дрейвен подчеркнул, что именно Соединенные Штаты развязывают войны по всей планете и заставляют других подчиняться извращенным обычаям или объявляют их врагами. «И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?» — возмутился он.

Главное из послания Путина

Путин во вторник в своей речи затронул вопрос духовного разложения западного общества. Он заявил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности.

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