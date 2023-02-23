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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск обвинил Нуланд в эскалации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта после ее слов о российских базах в Крыму.

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», — цитирует РИА Новости слова Маска.

Так Маск отреагировал на статью с мнением российского эксперта о вовлеченности США в украинский конфликт после слов Нуланд о Крыме. Ранее замгоссекретаря заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Нулдан посчитала их «законными целями».

По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым «как минимум не будет демилитаризован».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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