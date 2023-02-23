Маск обвинил Нуланд в эскалации на Украине

Американский предприниматель Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта после ее слов о российских базах в Крыму.

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», — цитирует РИА Новости слова Маска.

Так Маск отреагировал на статью с мнением российского эксперта о вовлеченности США в украинский конфликт после слов Нуланд о Крыме. Ранее замгоссекретаря заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Нулдан посчитала их «законными целями».