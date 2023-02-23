Российский космический корабль отправится на Луну в июле

Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля 2023, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что миссия «Луна-25» перенесена на год. График подготовки к запуску перенесли из-за несоответствия характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

Прибор поставили в НПО «Лавочкина», он прошел входной контроль и его установили на космический аппарат, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы.