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Российский космический корабль отправится на Луну в июле

Источник:
Sibnet.ru
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Луна
Фото: © NASA

Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля 2023, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что миссия «Луна-25» перенесена на год. График подготовки к запуску перенесли из-за несоответствия характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

Прибор поставили в НПО «Лавочкина», он прошел входной контроль и его установили на космический аппарат, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы.

«Луна-25» будет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется посадить модуль недалеко от кратера Богуславского.

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