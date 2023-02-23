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Где и во сколько смотреть салют в Новосибирске 23 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Военные устроят настоящее световое шоу на Михайловской набережной в Новосибирске в честь 23 февраля. Артиллеристы произведут 30 салютных залпов — в небе взорвется 680 раскатистых фейерверков.

Начало праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске — 23 февраля в 21.00 по местному времени (17.00 мск) на Михайловской набережной.

«Во время светового представления военнослужащие выпустят в небо 680 фейерверков "Вега" и "Ассоль" из 122-миллиметрового орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля КамАЗ», — говорится в сообщении ЦВО.

Всего в небо запустят 30 залпов, будет задействовано 10 единиц военной техники.

Посмотреть салют можно из многих мест. Но зрелищнее всего световое шоу будет, если наблюдать с берегов Оби — на набережной на правом берегу или из парка «Арена» на левом берегу.

Д-30 — это гаубица, разработанная в СССР начале 60-х годов. Была одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии. Это единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.


Как запускают военный салют



За несколько дней до 23 февраля военные отрепетировали салют, который состоится в Новосибирске, на полигоне Юргинский в Кемеровской области. В результате тренировок достигнута абсолютная слаженность и синхронность действий при производстве залпов.
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