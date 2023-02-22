Байден назвал «большую ошибку» Москвы

Президент США Джо Байден назвал решение российских властей выйти из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «большой ошибкой».

Ранее Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили приостановку участия России в ДСНВ. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин, после того как анонсировал заморозку договора в послании Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия лишь приостанавливает участие в этом договоре, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет зависеть от позиции Запада.

МИД России также опубликовал разъяснение позиции Москвы. Из него следует, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения по ДСНВ. При этом его приостановка фактически открывает возможность возобновить испытания ядерного оружия.