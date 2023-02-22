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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден назвал «большую ошибку» Москвы

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден назвал решение российских властей выйти из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «большой ошибкой».

Ранее Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили приостановку участия России в ДСНВ. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин, после того как анонсировал заморозку договора в послании Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия лишь приостанавливает участие в этом договоре, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет зависеть от позиции Запада.

МИД России также опубликовал разъяснение позиции Москвы. Из него следует, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения по ДСНВ. При этом его приостановка фактически открывает возможность возобновить испытания ядерного оружия.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.