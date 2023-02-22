Стартовали продажи отечественных телевизоров «Триколор»

Телевизоры «Триколор» появились в продаже, они доступны в интернет-магазине оператора, а также у официальных дилеров.

Всего представлено четыре модели c диагоналями 32, 43, 50 и 55 дюймов. Сейчас купить можно только последние три, младшая версия поступит в продажу позднее. При покупке телевизора клиент получит в подарок на год базовую подписку на онлайн-кинотеатр «Триколора».

«В наш кинотеатр входят более 200+ телеканалов, 55 000+ фильмов и сериалов, сервис «Управляй эфиром», включающий в себя функции паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства», — говорится в сообщении оператора.

Телевизоры получили матрицу с узкими рамками, выполненную по технологии VA, двухдиапазонный Wi-Fi, разъемы HDMI и USB, а также слот для CAM-модуля. Устройства работают под управлением операционной системы Android 11 без ограничения на установку APK-файлов.

43-дюймовая модель телевизора стоит 22 990 рублей, 50-дюймовая модель — 29 990 рублей, за 34 990 рублей доступен 55-дюймовый 4K-телевизор. Производитель обещает бесплатную доставку по всей стране.