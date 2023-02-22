Путин выступил на концерте-митинге в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин побывал на концерте-митинге в «Лужниках», посвященном Дню защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поднялся на сцену вместе с участниками военной операции на Украине. Он сообщил собравшимся, что только что заслушал доклад высшего военного руководства о ходе спецоперации — по его словам, бой идет «на исторических рубежах России».

«Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими – гордимся, и в их честь – трижды «ура». Они должны услышать наше приветствие», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российских военных на Украине, поддерживает «вся Россия». «Это очень важно. В этом смысле при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отчества», — отметил он.