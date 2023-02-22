АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ с 1 марта 2023 года поднимет цены на модели, которые в настоящее время выпускаются на конвейере — Lada Granta и Lada Niva.

Производитель уже разослал дилерам соответствующее письмо. Повышение цен на автомобили Lada подтвердили сразу два инсайдерских канала — Avtograd News и «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Так, Lada Granta с кондиционером подорожает на 20 тысяч рублей, Lada Granta Drive Active с кондиционером — на 23 тысячи рублей, Lada Granta с ручным управлением — на 40 тысяч рублей. Lada Niva Legend станет дороже на 21 тысячу рублей, Lada Niva Travel — на 16 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ приступил к выпуску автомобилей Lada Granta c новыми 16-клапанными моторами. Массовая сборка таких двигателей начнется в марте, к маю автогигант рассчитывает выпускать 20 тысяч моторов ежемесячно.