Стивен Спилберг снимет мини-сериал про Наполеона

Стивен Спилберг занялся разработкой мини-сериала по сценарию
нереализованного фильма Стэнли Кубрика, сюжет будет сосредоточен на Наполеоне
Бонапарте.
«Мы находимся в процессе создания крупного производства
сериала из семи серий для американской сети платного телевидения HBO по этому
сценарию, написанному в 1961 году», - сказал Спилберг на пресс-конференции в
рамках Берлинского кинофестиваля.
Кубрик для съемок фильма про Наполеона провел масштабное исследование жизни французского императора. Но до съемок дело не дошло, в основном из-за причин финансового характера.