Стивен Спилберг снимет мини-сериал про Наполеона

Стивен Спилберг занялся разработкой мини-сериала по сценарию нереализованного фильма Стэнли Кубрика, сюжет будет сосредоточен на Наполеоне Бонапарте.

«Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из семи серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году», - сказал Спилберг на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.

Кубрик для съемок фильма про Наполеона провел масштабное исследование жизни французского императора. Но до съемок дело не дошло, в основном из-за причин финансового характера.