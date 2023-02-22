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Стивен Спилберг снимет мини-сериал про Наполеона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: НеизвестенUnknown author

Стивен Спилберг занялся разработкой мини-сериала по сценарию нереализованного фильма Стэнли Кубрика, сюжет будет сосредоточен на Наполеоне Бонапарте.

«Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из семи серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году», - сказал Спилберг на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.

Кубрик для съемок фильма про Наполеона провел масштабное исследование жизни французского императора. Но до съемок дело не дошло, в основном из-за причин финансового характера.

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Культгид #Кинематограф
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.