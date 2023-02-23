Телепроект «Секреты здоровья» покажут на ТВ-3

Премьера медицинского тележурнала «Секреты здоровья» состоится 24 февраля на ТВ-3, сообщила пресс-служба телеканала.
В «Секретах здоровья» звездный врач, психолог и блогер Екатерина Юрьева будут делится опытом и знаниями о здоровье. В паре с Юрьевой вести программу будет Анна Демидович.
В рамках каждого выпуска Юрьева и Демидович рассмотрят волнующую тему о здоровье для всей семьи – например, как коллективно пережить грипп, не заразившись им по цепочке.
В нескольких рубриках ведущие дадут рекомендации мамам по уходу за детьми, ответят на самые популярные вопросы зрителей и откроют секрет, как самостоятельно поддерживать самочувствие в норме, уделяя этому всего 15 минут в день.
Премьера «Секретов здоровья» состоится 24 февраля в 9.15 состоится на ТВ-3.
GammiPluhБеспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......
saxat"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..
ecimaГитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?
Алекс555Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.