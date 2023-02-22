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МЧС объяснило объявление воздушной тревоги в городах России

Источник:
Sibnet.ru
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Радио
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МЧС России объяснило хакерской атакой сообщение о воздушной тревоге в городах России, переданное на ряде радиостанций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — такое сообщение услышали на радиостанциях ряда городов, в том числе и в Новосибирске радиослушатели.

МЧС России сообщило, что информация является фейком и не соответствует действительности.

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», — отметило ведомство.

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