Microsoft добавила бесплатный VPN в браузер Edge

Microsoft встроила в браузер Edge VPN-клиент. Он доступен всем пользователям начиная с версии 110, а бесплатно можно получить 1 Гб трафика в месяц.

«При использовании защищенной сети Microsoft Edge ваши данные передаются из Edge через зашифрованный туннель для создания защищенного соединения, даже при использовании незащищенного URL-адреса, начинающегося с HTTP», — сообщается на сайте Microsoft.

Такая предосторожность сильно затрудняет доступ к данным пользователей с мошеннических ресурсов и при использовании общедоступных Wi-Fi-сетей. Шифрование трафика в браузере не дает отслеживать действия, местоположение и сведения о посещаемых сайтах.

Бесплатно доступен 1 Гб трафика в месяц, чтобы его получить, нужно войти в учетную запись Microsoft в браузере Edge. Некоторым пользователям в рамках тестирования будет предоставлен безлимит на 30 дней, но затем их учетные записи приведут к гигабайтному ограничению.