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Microsoft добавила бесплатный VPN в браузер Edge

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип браузера Microsoft Edge
Фото: © Microsoft

Microsoft встроила в браузер Edge VPN-клиент. Он доступен всем пользователям начиная с версии 110, а бесплатно можно получить 1 Гб трафика в месяц.

«При использовании защищенной сети Microsoft Edge ваши данные передаются из Edge через зашифрованный туннель для создания защищенного соединения, даже при использовании незащищенного URL-адреса, начинающегося с HTTP», — сообщается на сайте Microsoft.

Такая предосторожность сильно затрудняет доступ к данным пользователей с мошеннических ресурсов и при использовании общедоступных Wi-Fi-сетей. Шифрование трафика в браузере не дает отслеживать действия, местоположение и сведения о посещаемых сайтах.

Бесплатно доступен 1 Гб трафика в месяц, чтобы его получить, нужно войти в учетную запись Microsoft в браузере Edge. Некоторым пользователям в рамках тестирования будет предоставлен безлимит на 30 дней, но затем их учетные записи приведут к гигабайтному ограничению.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.