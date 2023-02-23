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Можно ли обжаловать штраф за нарушение разметки под снегом?

Источник:
Sibnet.ru
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Штраф
Фото: © Sibnet.ru

Штраф за нарушение разметки, которую накрыло снегом, нужно обжаловать, сообщил автоюрист Александр Шумский.

В соответствии с законодательством водители не могут соблюдать то, что не видно. Например, разметку, покрытую снегом. Обычно в таких случаях дорожные камеры выключают, но бывают сбои.

«В таком случае штрафы приходят, ведь камера не смотрит на разметку, она просто знает, что разметка там есть. Поэтому многие водители получали штрафы. Если получили такой штраф — обязательно его обжалуйте», — написал в телеграм-канале Шумский.

Пример штрафа, когда не видно нарушения
Пример штрафа, когда не видно нарушения
Фото: © t.me/proboknet

Это касается любых нарушений, которые не видно на снимки камеры, а они только подразумеваются.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.