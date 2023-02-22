Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир оказался на грани третьей мировой войны из-за обманщиков в Госдепе и Совете национальной безопасности Белого дома. В случае своего избрания на пост главы государства он пообещал уволить их всех.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и другие сотрудники Госдепартамента на протяжении десятилетий толкали Украину в НАТО и поддерживали восстания в этой стране. Теперь мир находится на грани третьей мировой войны.

«Эти люди долгое время стремились к конфликту, во многом как в случае с Ираком в другой части мира. Теперь мы находимся на грани третьей мировой войны. Многие люди этого не замечают, но я замечаю, я был прав насчет большого количества вещей», — цитирует его ТАСС.

Он заявил, что нужно очистить Америку ото всех разжигателей войны и тех, кто ставит Америку на последнее место.

Экс-президент добавил, что в случае победы на президентских выборах он уволит всех «разжигателей войны и обманщиков» в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.