НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
538 9
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир оказался на грани третьей мировой войны из-за обманщиков в Госдепе и Совете национальной безопасности Белого дома. В случае своего избрания на пост главы государства он пообещал уволить их всех.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и другие сотрудники Госдепартамента на протяжении десятилетий толкали Украину в НАТО и поддерживали восстания в этой стране. Теперь мир находится на грани третьей мировой войны.

«Эти люди долгое время стремились к конфликту, во многом как в случае с Ираком в другой части мира. Теперь мы находимся на грани третьей мировой войны. Многие люди этого не замечают, но я замечаю, я был прав насчет большого количества вещей», — цитирует его ТАСС.

Он заявил, что нужно очистить Америку ото всех разжигателей войны и тех, кто ставит Америку на последнее место.

Экс-президент добавил, что в случае победы на президентских выборах он уволит всех «разжигателей войны и обманщиков» в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

Еще по теме
Военный из США назвал поездку Байдена в Киев постановкой
Байден пообещал не уничтожать Россию
США оценили заморозку ДСНВ
МИД потребовал от США объяснений по Украине и «Северным потокам»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ozon или Wildberries: где покупать лучше?
Названа главная тема послания Путина
Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Обсуждение (9)
Картина дня
Байден пообещал не уничтожать Россию
Эксперт рассказал о причине приостановки Россией ДСНВ
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada
Опубликованы кадры голубой вспышки при землетрясении в Турции
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
21
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России
21
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
21
Путин пригрозил возобновить испытания ядерного оружия
20
США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России