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Telegram получит настройки энергосбережения

Источник:
Sibnet.ru
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Иконка Telegram на смартфоне
Фото: © Amin Moshrefi / Unsplash License

Telegram получит раздел настроек, позволяющий гибко настраивать облегченный режим, внедренный для обеспечения энергосбережения.

Канал Beta Info обратил внимание на новый раздел настройки энергосбережения в бета-версии Telegram для Android. Он позволяет изменить параметры отображения некоторых элементов мессенджера и сделать его более энергоэффективным.

«Настройки чатов» позволяют регулировать автовоспроизведение анимации стикеров, смайликов и GIF в чатах и на панели. 

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Она отключает плавные переходы между экранами и дает возможность настроить минимальное энергопотребление мессенджера при активации на смартфоне режима энергосбережения.

О выходе функции в стабильной версии мессенджера пока не сообщается. Настройки будут полезны активным пользователям Telegram, в чьих чатах много анимированного контента — это одна из самых «прожорливых» опций после просмотра видео.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.