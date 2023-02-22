Telegram получит настройки энергосбережения

Telegram получит раздел настроек, позволяющий гибко настраивать облегченный режим, внедренный для обеспечения энергосбережения.

Канал Beta Info обратил внимание на новый раздел настройки энергосбережения в бета-версии Telegram для Android. Он позволяет изменить параметры отображения некоторых элементов мессенджера и сделать его более энергоэффективным.

«Настройки чатов» позволяют регулировать автовоспроизведение анимации стикеров, смайликов и GIF в чатах и на панели.

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Она отключает плавные переходы между экранами и дает возможность настроить минимальное энергопотребление мессенджера при активации на смартфоне режима энергосбережения.

О выходе функции в стабильной версии мессенджера пока не сообщается. Настройки будут полезны активным пользователям Telegram, в чьих чатах много анимированного контента — это одна из самых «прожорливых» опций после просмотра видео.