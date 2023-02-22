НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как оградить ребенка от травли в школе

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Школа, ученик, школьник
Фото: © Sibnet.ru

Психолог Кира Гольдштейн объяснила, как оградить ребенка от групповой травли в школе, что нужно прививать с детских лет и почему важно доверие.

«Доверие — ключевой момент. Далее стоит посоветовать ему сдерживать свой гнев. Расстраиваться в связи с издевательствами естественно, но именно этого и добиваются люди, которые издеваются», — цитируют «Известия» Гольдштейн.

Это заставляет агрессоров чувствовать себя сильнее. Важно действовать храбро: пусть ребенок научится твердо и четко говорить о том, чтобы обидчики прекратили, разворачиваться и уходить.

Чтобы предотвратить буллинг, следует прививать ребенку навыки психологической защиты, учить его технике общения с людьми, отстаивать свою позицию, различать манипуляции и распознавать ложь.

«Если же так случилось, что вы узнали о случаях травли вашего ребенка, первым делом проговорите всю ситуацию и примите ее. Только так вы сможете рационально поговорить с ребенком и помочь ему», — отметила Гольдштейн.

Необходимо дать понять ребенку, что родители верят ему, что они на его стороне. Важно донести до ребенка, что травмирующая ситуация сложилась не по его вине и что такое может случиться с каждым.

Рекомендации «дать сдачи» или порыв самому разобраться с зачинщиком могут ухудшить ситуацию. Важно составить четкий план действий, включающий переговоры с классным руководителем и родителями зачинщика. Если эти методы не имеют эффекта, лучше обратиться в администрацию школы, после чего — в государственные инстанции.

Еще по теме
Синтез систем: что говорят о реформе высшего образования
Налоговый вычет в 2023 году: какие бывают и как получить
Названы сроки проведения ЕГЭ в 2023 году
Сервис «Лицей» поможет выбрать профессию старшеклассникам
смотреть все
Жизнь #Образование #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ozon или Wildberries: где покупать лучше?
Названа главная тема послания Путина
Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
21
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России
21
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
21
Путин пригрозил возобновить испытания ядерного оружия
20
США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России