Как оградить ребенка от травли в школе

Психолог Кира Гольдштейн объяснила, как оградить ребенка от групповой травли в школе, что нужно прививать с детских лет и почему важно доверие.

«Доверие — ключевой момент. Далее стоит посоветовать ему сдерживать свой гнев. Расстраиваться в связи с издевательствами естественно, но именно этого и добиваются люди, которые издеваются», — цитируют «Известия» Гольдштейн.

Это заставляет агрессоров чувствовать себя сильнее. Важно действовать храбро: пусть ребенок научится твердо и четко говорить о том, чтобы обидчики прекратили, разворачиваться и уходить.

Чтобы предотвратить буллинг, следует прививать ребенку навыки психологической защиты, учить его технике общения с людьми, отстаивать свою позицию, различать манипуляции и распознавать ложь.

«Если же так случилось, что вы узнали о случаях травли вашего ребенка, первым делом проговорите всю ситуацию и примите ее. Только так вы сможете рационально поговорить с ребенком и помочь ему», — отметила Гольдштейн.

Необходимо дать понять ребенку, что родители верят ему, что они на его стороне. Важно донести до ребенка, что травмирующая ситуация сложилась не по его вине и что такое может случиться с каждым.

Рекомендации «дать сдачи» или порыв самому разобраться с зачинщиком могут ухудшить ситуацию. Важно составить четкий план действий, включающий переговоры с классным руководителем и родителями зачинщика. Если эти методы не имеют эффекта, лучше обратиться в администрацию школы, после чего — в государственные инстанции.