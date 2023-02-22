Каналы в Венеции почти пересохли из-за низкого уровня воды, вызванного малоснежной зимой, сообщила экологическая группа Legambiente.

Малоснежная зима в Италии вызывает опасения у экологов — страна может столкнуться с новой засухой после чрезвычайной ситуации прошлым летом. Так, по данным ученых и экологических групп, в Альпах выпало менее половины из обычного количества снега, пишет Rueters со ссылкой на данные экологов.

Раньше основной проблемой для Венеции были наводнения. Сейчас же она сталкивается с необычно низкими приливами. Из-за этого гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут перемещаться по некоторым из ее знаменитых каналов.

В целом, итальянские реки и озера страдают от острой нехватки воды, особенно на севере страны, отметили экологи. Так, водные запасы самой длинной реки Италии, протяженностью от Альп до Адриатики, на 61% меньше, чем обычно в это время года.