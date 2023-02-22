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Детская почта появилась на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Почтовый клиент с оповещением о новых входящих
Фото: © Brett Jordan / Unsplash License

Сервис электронной почты для детей до 14 лет появился на «Госуслугах». Ящик автоматически фильтрует спам и нежелательный контент, а для входа в него не требуется пароль.

«Детская почта — это безопасный электронный адрес ребёнка на Mail.ru. В процессе создания детской учётной записи можно зарегистрировать Детскую почту, не покидая Госуслуги. Она будет привязана к личному кабинету ребёнка, дополнительно подтверждать её не нужно», — сообщается на странице справки «Госуслуг».

Чтобы завести ребенку почтовый ящик, нужно зарегистрировать его в личном кабинете взрослого. Родители смогут настраивать работу сервиса, проверять письма и редактировать «Белый список». 

В «Детскую почту» входят защита от спама, взрослого и нежелательного контента, рекламы и фишинга. Для входа не потребуется запоминать пароль — вместо него используется одноразовый SMS-код. 

Сервис работает на базе «Детской почты» от Mail.ru. В совокупности его функций хватает на то, чтобы обезопасить ребенка от любых подозрительных писем, следить за входящими и контролировать регистрацию детского аккаунта на различных сервисах.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.