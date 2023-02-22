Детская почта появилась на «Госуслугах»

Сервис электронной почты для детей до 14 лет появился на «Госуслугах». Ящик автоматически фильтрует спам и нежелательный контент, а для входа в него не требуется пароль.

«Детская почта — это безопасный электронный адрес ребёнка на Mail.ru. В процессе создания детской учётной записи можно зарегистрировать Детскую почту, не покидая Госуслуги. Она будет привязана к личному кабинету ребёнка, дополнительно подтверждать её не нужно», — сообщается на странице справки «Госуслуг».

Чтобы завести ребенку почтовый ящик, нужно зарегистрировать его в личном кабинете взрослого. Родители смогут настраивать работу сервиса, проверять письма и редактировать «Белый список».

В «Детскую почту» входят защита от спама, взрослого и нежелательного контента, рекламы и фишинга. Для входа не потребуется запоминать пароль — вместо него используется одноразовый SMS-код.

Сервис работает на базе «Детской почты» от Mail.ru. В совокупности его функций хватает на то, чтобы обезопасить ребенка от любых подозрительных писем, следить за входящими и контролировать регистрацию детского аккаунта на различных сервисах.