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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Военный из США назвал поездку Байдена в Киев постановкой

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © The White House

Поездка Байдена в Киев была постановочной и не принесла никаких реальных выгод киевскому режиму, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News.

«Нет никаких сомнений, что риск был. Риск был вполне реальным. Но я хочу спросить — зачем так рисковать, если там нет американских солдат? Потому что если что-то пойдет не так, то это потенциальная война между Россией и США», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что на Украине нет ничего, что стоило бы такого риска. Более того, визит президента США никак не помогает Украине. Комментируя воздушную сирену во время пребывания Байдена в Киеве, подполковник Дэвис отметил что «это выглядело как постановка». 

«Белый дом заранее предупредил русских, поэтому украинцы знали, что не будет никакого налета, никто даже не дернулся, когда это произошло», — поделился мнение подполковник в отставке.

Экс-военный добавил, что поездка Байдена ничего не изменит. И визит был больше похож на постановочное событие, которое не принесло конкретных выгод Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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