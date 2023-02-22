Эксперт рассказал о причине приостановки Россией ДСНВ

Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Причина тому — вовлеченность США в конфликт на Украине, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики» Федор Лукьянов.

О приостановке ДСНВ в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке, а не выходе из договора.

«Заявление Владимира Путина — сознательное указание на то, что конфликт на Украине и ядерный фактор расположены в одной плоскости», — сказал «Российской газете» Лукьянов. По его словам, стратегическая стабильность считалась последней возможностью поддерживать деловые отношения России и США.

Но с началом специальной военной операции сохранять и эту возможность оказалось невозможным. «Вообще, возникла уникальная и довольно опасная ситуация острой военной конфронтации двух ядерных сверхдержав, в которой одна участвует непосредственно, а вторая опосредованно, но от этого не менее активно», — отметил профессор.

«Завершение эпохи двусторонних договоров, а, возможно, и других соглашений того периода <…> едва ли дает повод для радости», — считает Лукьянов. Но никакие соглашения не бывают бессрочными. Срок годности прежней модели отношений, отправной точкой которой стал Карибский кризис, истек. Появится ли новая мы сможем узнать довольно скоро», — заключил он.