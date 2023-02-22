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Эксперт рассказал о причине приостановки Россией ДСНВ

Источник:
«Российская газета»
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Межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат»
Межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат»
Фото: © пресс-служба президента РФ

 Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Причина тому — вовлеченность США в конфликт на Украине, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики» Федор Лукьянов.

О приостановке ДСНВ в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке, а не выходе из договора.

«Заявление Владимира Путина — сознательное указание на то, что конфликт на Украине и ядерный фактор расположены в одной плоскости», — сказал «Российской газете» Лукьянов. По его словам, стратегическая стабильность считалась последней возможностью поддерживать деловые отношения России и США.

Но с началом специальной военной операции сохранять и эту возможность оказалось невозможным. «Вообще, возникла уникальная и довольно опасная ситуация острой военной конфронтации двух ядерных сверхдержав, в которой одна участвует непосредственно, а вторая опосредованно, но от этого не менее активно», — отметил профессор.

«Завершение эпохи двусторонних договоров, а, возможно, и других соглашений того периода <…> едва ли дает повод для радости», — считает Лукьянов. Но никакие соглашения не бывают бессрочными. Срок годности прежней модели отношений, отправной точкой которой стал Карибский кризис, истек. Появится ли новая мы сможем узнать довольно скоро», — заключил он.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

GammiPluh

фу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит