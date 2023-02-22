Эксперт рассказал о причине приостановки Россией ДСНВ

Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Причина тому — вовлеченность США в конфликт на Украине, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики» Федор Лукьянов.
О приостановке ДСНВ в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке, а не выходе из договора.
«Заявление Владимира Путина — сознательное указание на то, что конфликт на Украине и ядерный фактор расположены в одной плоскости», — сказал «Российской газете» Лукьянов. По его словам, стратегическая стабильность считалась последней возможностью поддерживать деловые отношения России и США.
Но с началом специальной военной операции сохранять и эту возможность оказалось невозможным. «Вообще, возникла уникальная и довольно опасная ситуация острой военной конфронтации двух ядерных сверхдержав, в которой одна участвует непосредственно, а вторая опосредованно, но от этого не менее активно», — отметил профессор.
«Завершение эпохи двусторонних договоров, а, возможно, и других соглашений того периода <…> едва ли дает повод для радости», — считает Лукьянов. Но никакие соглашения не бывают бессрочными. Срок годности прежней модели отношений, отправной точкой которой стал Карибский кризис, истек. Появится ли новая мы сможем узнать довольно скоро», — заключил он.
GammiPluhБеспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......
Алекс555Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.
saxat"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..
GammiPluhфу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит