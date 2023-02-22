ОАЭ хочет разработать с Россией сверхзвуковой самолет

Демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолета планируется создать в 2027 году, в проекте могут поучаствовать представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

ОАЭ, с которыми российская сторона еще в 2021 году планировала создать совместное предприятие по разработке такого самолета, сохраняют интерес к проекту.

«Мы в 2027 году хотим получить просто демонстратор технологий. Не опытный образец, а именно демонстратор технологий. Опытный образец — огромные инвестиции, первая задача — отработать саму технологию», — цитирует ТАСС Мантурова.

По словам вице-премьера, проект является российским, а Эмираты приглашены к возможному участию на этапе разработки и привилегии НИРа (научно-исследовательской работы)

«Даже не НИОКР еще, а НИР — они рассматривают возможность подключения. Такая работа и такое сотрудничество осуществляется, но пока это не в активной фазе. На каком этапе они подключатся или вообще не подключатся — вопрос, но они пока сохраняют заинтересованность», — сказал вице-премьер.

В феврале 2022 года Мантуров заявлял, что Россия и ОАЭ могут создать совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. По его словам, со стороны ОАЭ в проекте могли принять участие суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, с российской стороны — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Он отмечал, что вопрос долевого участия компаний пока не поднимался. Это будет пассажирский бизнес-джет, в двух версиях: одна для перевозки до восьми пассажиров, вторая — до 30 пассажиров, говорил Мантуров.