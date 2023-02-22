Ученый рассказал о поведении шаровой молнии

Ядро шаровой молнии, скорее всего, — плазма, встреча с ней действительно очень опасна, «живет» она недолго и чаще всего не поднимается высоко, объяснил доктор физико-математических наук Михаил Шматов.

«Я считаю, что шаровая молния состоит из электронов и почти полностью ионизованных ионов. Ядро это плазменное облачко, похожее на плазменные облака, возникающие в некоторых экспериментах по лазерному термоядерному синтезу и при ядерных взрывах в атмосфере» — цитирует «Научная Россия» Шматова.

У шаровой молнии есть интересное свойство — она очень часто висит или движется на фиксированной высоте, например в районе метра-полутора метров над грунтом. Часто шаровую молнию наблюдали на земле или на полу помещений, и на упомянутой высоте метр-полтора, и на высоте нескольких километров.

Время жизни шаровой молнии это один из наиболее хорошо регистрируемых параметров. Нижняя граница составляет несколько секунд. С верхней границей вопрос очень сложный. Есть данные о наблюдении, когда шаровую молнию наблюдали в течение полутора минут.

«Вероятно, можно говорить о том, что на малых высотах шаровая молния может жить как минимум до трех минут. В литературе упоминаются и сообщения о том, что шаровая молния жила до 15 минут», — добавил доктор физико-математических наук.

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Встреча с ней очень опасна. Так, в Журнале технической физики в 1981 году был описан случай, произошедший в Хабаровске, где шаровая молния расплавила 440 килограмм грунта. При его исследовании стало понято, что плавление было вызвано либо радиоволнами, либо жестким излучением, то есть гамма-излучением.