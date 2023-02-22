Астрономы объяснили странные радиоимпульсы из космоса

Американские и канадские астрономы предположили, что загадочные радиоимпульсы из космоса, поступающие на Землю с 2007 года, связаны с внезапным замедлением вращения одной из нейтронных звезд нашей галактики.

Быстрые радиовсплески — чрезвычайно яркие и короткие импульсы — впервые обнаружили в 2007 году. Затем их много раз фиксировали в разных частях Вселенной. Но импульсы находились слишком далеко, чтобы достоверно определить, откуда они идут, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

В апреле 2020-го американские и канадские астрономы впервые смогли связать очередной быстрый радиовсплеск с конкретным источником. Им оказался магнетар SGR 1935+2154 расположенный в центре Млечного Пути, примерно в 30 тысячах световых лет от Земли в созвездии Лисички.

Магнетары — быстро вращающиеся нейтронные звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем: оно в триллионы раз сильнее, чем у Земли. Звезда SGR 1935+2154 в апреле 2020-го за доли секунды испустил вспышку в три тысячи раз более яркую, чем любой другой когда-либо наблюдавшийся радиосигнал.

В октябре 2020 года астрономы заметили внезапное замедление вращения звезды, а спустя несколько дней магнетар, ускоряясь, снова превратился в источник повторяющихся быстрых радиовсплесков.

Астрономы надеются, что новые данные о магнетарах позволят построить уточненную физическую модель звезд с самыми интенсивными магнитными полями во Вселенной.