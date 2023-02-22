Женщины оплачивают празднование 23 февраля в новосибирских компаниях

Угощение и подарки на 23 февраля в новосибирских компаниях оплачивают женщины, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

В 87% компаний обязанность устраивать корпоративный праздник в честь 23 февраля лежит на женской части коллектива и лишь в 7% — на HR-отделе. Чаще всего праздник проходит в формате фуршета, чуть реже проводятся конкурсы и викторины.

Подарки мужчинам принято дарить в 91% новосибирских компаний. В 46% их покупают женщины за свой счет, у 22% подарки оплачивает компания, а в 32% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией.

Чаще всего коллектив собирает по 200-300 рублей с каждой сотрудницы, 400-500 рублей собирают в 25% компаний, по 100-200 рублей скидываются в 14%. Сумму, превышающую 500 рублей, собирают в 14% компаний.

За еду и напитки платит компания у 42% респонденток, 27% полностью берут праздничный стол на себя, а у 29% расходы на угощение распределяются между компанией и сотрудницами.