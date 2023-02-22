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Аэропорт Толмачево прокомментировал видео с гробами

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский аэропорт Толмачево опроверг, что видео с гробами снято в его помещениях.

Видео с сотней гробов опубликовал телеграм-канал «ЛюбитьНовосибирск». Авторы утверждают, что кадры сняли в аэропорту «Толмачево», а в ящиках — тела погибших на СВО. По данным канала, грузы направляются в разные регионы Сибири — Хакасию, Бурятию и так далее.

«Эта информация является недостоверной. Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачево и не находится на его территории», — сообщил «Континенту Сибирь» представитель пресс-службы аэропорта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, чтобы защитить мирное население от «геноцида». В числе ее главных целей он назвал демилитаризацию и денацификацию.

Тема: Военная операция на Украине
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