США и Европа не стремятся к уничтожению России и не намерены нападать на нее, но они сделают все, чтобы Украины победила, заявил американский лидер Джо Байден в обращении к россиянам во время своей речи в Варшаве.

«Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — цитирует РБК американского президента.

Глава Белого дома подчеркнул, что НАТО «не устанет поддерживать Украину». Президент США также анонсировал объявление на этой неделе новых санкций против России и выразил мнение, что Россия «никогда не победит Украину».

Байден ответил на заявление президента России Владимира Путина о вынужденном характере военной операции на Украине. По мнению американского лидера, она «никогда не была необходимостью».

Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей на ее «исторических землях», обеспечить свою безопасность и ликвидировать угрозу, исходившую от нынешних властей Украины.