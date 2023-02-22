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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден пообещал не уничтожать Россию

Источник:
РБК
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Фото: The White House

США и Европа не стремятся к уничтожению России и не намерены нападать на нее, но они сделают все, чтобы Украины победила, заявил американский лидер Джо Байден в обращении к россиянам во время своей речи в Варшаве.

«Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — цитирует РБК американского президента.

Глава Белого дома подчеркнул, что НАТО «не устанет поддерживать Украину». Президент США также анонсировал объявление на этой неделе новых санкций против России и выразил мнение, что Россия «никогда не победит Украину».

Байден ответил на заявление президента России Владимира Путина о вынужденном характере военной операции на Украине. По мнению американского лидера, она «никогда не была необходимостью».

Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей на ее «исторических землях», обеспечить свою безопасность и ликвидировать угрозу, исходившую от нынешних властей Украины.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

Uynachalnica

Ух ты, неужто, а до этого 20 лет что мешало подсказать вкладывать в Россию?

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

GammiPluh

фу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит