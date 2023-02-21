Кадыров обратился к российским властям

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не дожидаться, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, а начать немедленно оказывать помощь военным.
По его словам, в Чечни уже приняты все меры по этому вопросу. Кадыров в своем телеграм-канале подчеркнул, что бойцы «должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой».
Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил создать фонд помощи военным и семьям погибших в СВО. По словам главы государства, семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания.
В частности, президент предложил закрепить за каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО персонального социального работника.
GammiPluhЭто именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...
UynachalnicaУх ты, неужто, а до этого 20 лет что мешало подсказать вкладывать в Россию?
GammiPluhфу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит
UynachalnicaВ голове не укладывается, куда катимся?!