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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров обратился к российским властям

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не дожидаться, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, а начать немедленно оказывать помощь военным.

По его словам, в Чечни уже приняты все меры по этому вопросу. Кадыров в своем телеграм-канале подчеркнул, что бойцы «должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой».

Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил создать фонд помощи военным и семьям погибших в СВО. По словам главы государства, семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания.

В частности, президент предложил закрепить за каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО персонального социального работника.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

Ух ты, неужто, а до этого 20 лет что мешало подсказать вкладывать в Россию?

GammiPluh

фу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!