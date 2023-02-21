Кадыров обратился к российским властям

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не дожидаться, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, а начать немедленно оказывать помощь военным.

По его словам, в Чечни уже приняты все меры по этому вопросу. Кадыров в своем телеграм-канале подчеркнул, что бойцы «должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой».

Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил создать фонд помощи военным и семьям погибших в СВО. По словам главы государства, семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания.

В частности, президент предложил закрепить за каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО персонального социального работника.