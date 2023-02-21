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США оценили заморозку ДСНВ

Источник:
Sibnet.ru
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: © U.S. Department of State

США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить «бряцание» ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами», — сказал Прайс в эфире телеканала CNN.

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора.

Российский лидер также указал на необходимость пересмотра условий ключевого договора между США и Россией с учетом совокупного ядерного арсенала НАТО, который включает Францию и Британию.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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Политика #Мир #Оружие
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