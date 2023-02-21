«Это они развязали войну»: главное из послания Путина

Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием. Президент объявил о заморозке российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях и поручил подготовиться к ядерным испытаниям, но ожидаемое заявление об изменении статуса СВО не прозвучало. В остальном речь главы государства была сдержанной, кратко анонсирующей изменения по ряду отраслей.

«СВО переходит в сферу экономического противостояния. Уехавших не планируют наказывать. Мобилизованным помогут через целевые фонды. Государство продолжит напирать на молодежную политику. Запад остается идеологическим противником. Много экономики, мало военщины», — оценил итоги послания политолог Илья Гращенков.

Еще раз о причинах СВО

Россия пыталась решить вопрос безопасности Донбасса мирным путем, однако Запад и киевский режим выбрали другой сценарий. По словам Путина, «это они развязали войну», а Москва «использует силу, чтобы ее остановить».

СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, подчеркнул президент. При этом в случае поставок дальнобойного оружия Киеву Москва будет вынуждена все дальше отодвигать украинские войска от своих границ.

Путин уточнил, что Россия противостоит не народу Украины, который сам оказался заложником Запада, а многолетнему проекту «анти-Россия», который воплощается на украинской территории усилиями США.

Приостановка главного ядерного договора

Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам Путина, в новых договоренностях о ядерном сдерживании нужно учитывать арсенал Франции с Великобританией.

ДСНВ — ключевой и последний двусторонний договор между Россией и США в сфере стратегической стабильности. Без этого соглашения страны могут вновь вступить в неограниченную гонку ядерных вооружений.

Президент поручил Минобороны и Росатому подготовиться к проведению испытаний ядерного оружия. «Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— сказал он.

Поддержка участников СВО

Путин поручил создать специальный государственный фонд помощи участникам спецоперации и семьям погибших бойцов. За каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО будет закреплен свой персональный соцработник.

Выступление Путина продолжалось 1 час 45 минут. В своей речи президент 24 раза упомянул Запад, 19 раз Украину, 11 раз США. Во время послания зал аплодировал главе государства 53 раза, при этом четыре раза — стоя.

Всем участникам СВО должен предоставляться регулярный отпуск не меньше 14 дней без учета времени на дорогу не реже, чем раз в полгода.

Кроме этого, отличившиеся во время спецоперации будут в приоритетном порядке выдвигаться на новые должности в органах власти всех уровней.

Обращение к олигархам

Крупные бизнесмены должны вкладывать деньги в России. Путин отметил, что бизнесмены, которые тратились на зарубежную недвижимость и яхты, остались «с носом», без возможности вернуть свои сбережения.

Однако у предпринимателей остается шанс приумножить свои капиталы — для этого нужно работать в России. «Есть другой выбор — быть со своей Родиной, работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя», — призвал российский лидер.

Предатели и отступники

Вставшие на путь прямого предательства граждане, которые совершили преступления против территориальной целостности страны и ее безопасности, понесут ответственность по закону, заявил президент.

Однако Россия не будет заниматься «охотой на ведьм». «Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку», — уточнил президент.

Оценка экономической ситуации

Западу не удалось экономически одолеть Россию — ВВП по итогам 2022 года упал всего на 2,1%, а уровень безработицы снизился до исторически минимальных 3,7%. «Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», — констатировал Путин.

Для оживления экономики Путин предложил составить список отечественного высокотехнологичного оборудования (для всех отраслей) и представлять налоговые льготы тем компаниям, которые будут его закупать.

Изменение высшего образования

По мнению президента, высшей школе нужны существенные изменения и необходим синтез лучшего из советской системы образования и опыта последних десятилетий.

Поэтому Россия вернется к базовой подготовке специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет. Более узкая специализация будет в магистратуре или ординатуре. А аспирантура перейдет в отдельный уровень профобразования с задачей – готовить ученых и преподавателей вузов.

Путин успокоил: сегодняшние студенты продолжат образование по действующим программам. Уровень подготовки и дипломы о высшем образовании по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры пересмотрены не будут.

Соцвыплаты

Путин поручил выдавать материнский капитал в новых субъектах России на детей, родившихся с 2007 года.

С 1 января 2024 года в стране будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% — до 19 242 рубля.

Кроме того, глава государства предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 миллиона рублей.

Президентские выборы будут

Президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур, заявил Путин. Аналогично будут проходить выборы в региональные органы власти.

Согласно действующему избирательному законодательству, президентские выборы должны будут пройти 17 марта 2024 года. Сам Путин неоднократно публично говорил, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году.