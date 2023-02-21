МИД России вызвал американского посла Линн Трейси, чтобы выразить «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — сказано в заявлении.

МИД России указал, «что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель».

«В этой связи послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — подчеркнули в ведомстве.

МИД также потребовал объяснений от США по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и призвал не мешать объективному расследованию для установления виновных.