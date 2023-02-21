НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Опубликованы кадры голубой вспышки при землетрясении в Турции

Источник:
РИА Новости
765 0

Очевидцы опубликовали кадры голубой вспышки, появившейся в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник, 20 февраля.

На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции.

Этому голубому свету нет объяснений, приводит РИА Новости слова директора высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Халы Хасан. Но она отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы. 


Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213.

Еще по теме
Гидрометцентр спрогнозировал погоду в марте
Эверест оказался не самой высокой горой на Земле
Гигантский разлом после землетрясения в Турции показали на видео
Ледовый удар зафиксировали на Байкале
смотреть все
Жизнь #Гео #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ozon или Wildberries: где покупать лучше?
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Названа главная тема послания Путина
Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
22
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
21
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России
19
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
19
США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России