Опубликованы кадры голубой вспышки при землетрясении в Турции

Очевидцы опубликовали кадры голубой вспышки, появившейся в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник, 20 февраля.

На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции.

Этому голубому свету нет объяснений, приводит РИА Новости слова директора высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Халы Хасан. Но она отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213.