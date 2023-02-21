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Путин пригрозил возобновить испытания ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Ядерный взрыв
Фото: © U.S. Department of Defense

Минобороны России и Росатом должны подготовиться к проведению испытаний ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что первой Россия проводить такие испытания не будет.

«Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— сказал Путин во время послания Федеральному собранию.

Центральный полигон для испытаний ядерного оружия находится на Новой Земле, они проводились в 1955-1990 годах. Так, 30 октября 1961 года на полигоне состоялось испытание самой мощной в истории термоядерной бомбы мощностью 58 мегатонн.

Сейчас на Новой Земле идут неядерные эксперименты с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса. Аналогичные эксперименты американцы ведут на своем полигоне в Неваде.

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Оборона #Оружие #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!