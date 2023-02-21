Россия приостановила участие в договоре СНВ

Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», — отметил президент.

Путин заявил, что Россия для возобновления работы в рамках ДСНВ должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

«Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будет учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», — отметил Путин.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.