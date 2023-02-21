Путин призвал богачей вкладывать деньги в Россию

Президент России Владимир в послании Федеральному Собранию призвал представителей бизнеса вкладывать деньги в России. Те, кто раньше вкладывал «в яхты» на Западе остались «с носом», обратил он внимание .

Путин напомнил, что как-то в шутку сказал представителям российского бизнеса: «замучаетесь пыль глотать и бегать по судам, спасая свои деньги». «Так оно и вышло», — сказал он.

«Вместо того чтобы тратить деньги на технологии и создание рабочих мест, деньги тратились на зарубежную недвижимость и яхты, на потребление. А там, где богатство — там и дети, их образование, их будущее. Последние события убедительно показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался фальшивкой», — отметил президент.

Он добавил «очень простую, но важную вещь». «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит», — подчеркнул Путин.

«Есть другой выбор — быть со своей Родиной, работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя», — призвал российский лидер.