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Путин призвал богачей вкладывать деньги в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир в послании Федеральному Собранию призвал представителей бизнеса вкладывать деньги в России. Те, кто раньше вкладывал «в яхты» на Западе остались «с носом», обратил он внимание . 

Путин напомнил, что как-то в шутку сказал представителям российского бизнеса: «замучаетесь пыль глотать и бегать по судам, спасая свои деньги». «Так оно и вышло», — сказал он.

«Вместо того чтобы тратить деньги на технологии и создание рабочих мест, деньги тратились на зарубежную недвижимость и яхты, на потребление. А там, где богатство — там и дети, их образование, их будущее. Последние события убедительно показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался фальшивкой», — отметил президент.

Он добавил «очень простую, но важную вещь». «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит», — подчеркнул Путин.

«Есть другой выбор — быть со своей Родиной, работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя», — призвал российский лидер.

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