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Загадочный шар вынесло на японский пляж

Источник:
Nishinippon
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Фото: megawheel360 / Attribution License

Таинственный металлический шар выбросило на побережье префектуры Сидзуока в районе города Хамамацу, его обнаружили местные жители.

Район обнаружения металлического шара оцеплен, на месте работает полиция, пишет издание Nishinippon. По предварительным данным, шар внутри оказался полым, угроза его возгорания или взрыва отсутствует.

Представители японской береговой охраны заявили, что пока не знают, что это за шар. Его диаметр составляет примерно 1,5 метра. Находку продолжают обследовать специалисты.

На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет является гладким шаром бежевого цвета с пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями.

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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!