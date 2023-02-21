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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин пообещал наказать предателей

Источник:
Sibnet.ru
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Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию
Фото: © пресс-служба президента РФ

Вставшие на путь предательства граждане понесут ответственность по закону, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будет уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм»,— сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти не будут «сводить счеты» с теми, кто «отступился от родины», однако это останется «на их совести». «Главное, что граждане России дали им моральную оценку»,— отметил Путин.

При этом российский президент уточнил, что ответственность за разжигание конфликта на Украине лежит на Западе и киевском режиме.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!