Путин пообещал наказать предателей

Вставшие на путь предательства граждане понесут ответственность по закону, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будет уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм»,— сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти не будут «сводить счеты» с теми, кто «отступился от родины», однако это останется «на их совести». «Главное, что граждане России дали им моральную оценку»,— отметил Путин.

При этом российский президент уточнил, что ответственность за разжигание конфликта на Украине лежит на Западе и киевском режиме.