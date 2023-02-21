Банки отменят комиссию за переводы военнослужащих

Банк России рекомендовал коммерческим банкам отменить или снизить комиссию за операции по счетам военнослужащих.

«Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии»,— говорится в сообщении на сайте регулятора.

Для реализации инициативы военнослужащий должен будет заявить о наличии оснований для получения банковских льгот, отмечается в сообщении.

Банкам также рекомендовано регулярно рассказывать военнослужащим и их семьям о существующих способах бесплатного перевода денег из банка в банк.