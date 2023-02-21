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Банки отменят комиссию за переводы военнослужащих

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный банк, Сбербанк, Смартфон, приложение, телефон, деньги, карта
Фото: © Sibnet.ru

Банк России рекомендовал коммерческим банкам отменить или снизить комиссию за операции по счетам военнослужащих.

«Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии»,— говорится в сообщении на сайте регулятора.

Для реализации инициативы военнослужащий должен будет заявить о наличии оснований для получения банковских льгот, отмечается в сообщении.

Банкам также рекомендовано регулярно рассказывать военнослужащим и их семьям о существующих способах бесплатного перевода денег из банка в банк.

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Экономика #Деньги
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