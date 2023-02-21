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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Реальный боевой опыт ляжет в основу укрепления армии России

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы штурмовых инжерных частей российской армии
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Реальный боевой опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), должен быть положен в основу дальнейших шагов по укреплению армии и флота России, заявил президент Владимир Путин

«У нас, как известно, утвержден указом президента план строительства и развития Вооруженных сил на 2021-2025 годы. Работа по его выполнению идет, необходимые коррективы вносятся», — напомнил российский лидер.

Он подчеркнул, что «в основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флоты по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен был положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

«Офицеры и сержанты, показавшие себя современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на новые должность и должны быть востребованы на "гражданке". Родина оценивает их вклад в защиту отечества», — подчеркнул Путин.

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