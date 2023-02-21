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Путин поручил создать фонд помощи участникам спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать фонд помощи участникам спецоперации и семьям погибших бойцов.

Он будет оказывать комплексную и адресную поддержку. Путин подчеркнул, что порядок оказания помощи ветеранам и семьям погибших в военной операции должен быть простым, организованным по принципу «одного окна», «без казенщины и бюрократии».

Структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России до конца текущего года. Путин попросил правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике и регионами решить в кратчайшие сроки все организационные вопросы, касающиеся работы фонда.

Также президент поручил закрепить персонального социального работника за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном.

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Политика #Законы #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!