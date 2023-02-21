Путин поручил создать фонд помощи участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать фонд помощи участникам спецоперации и семьям погибших бойцов.

Он будет оказывать комплексную и адресную поддержку. Путин подчеркнул, что порядок оказания помощи ветеранам и семьям погибших в военной операции должен быть простым, организованным по принципу «одного окна», «без казенщины и бюрократии».

Структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России до конца текущего года. Путин попросил правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике и регионами решить в кратчайшие сроки все организационные вопросы, касающиеся работы фонда.

Также президент поручил закрепить персонального социального работника за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном.